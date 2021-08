(AGENPARL) – lun 23 agosto 2021 Tel. 0522/590211

COMUNE DI ALBINEA Fax 0522/590236

oppure

P.zza Cavicchioni, 8 sito Internet:

WWW..COMUNE. ALBINEA..RE..IT

Oggetto: comunicato stampa

Il 26 agosto rose per ricordare i soldati tedeschi che

furono

fucilati per aver aiutato i partigiani

Nel pomeriggio il seminario “I disertori tedeschi nella

Resistenza Italia”

e la sera “Il Sobillatore” in una giornata dedicata alla

storia e alla memoria

Doppio appuntamento in occasione della visita della delegazione di Berlino ad

Albinea.

Prima il convegno in sala del Consiglio, poi lo spettacolo teatrale in Sala

Maramotti

ALBINEA (23 agosto 2021) – A distanza di più di due anni dall’ultima visita, dal

25 al 28 agosto tornerà ad Albinea la delegazione del distretto berlinese di

Treptow-Kopenick, con cui il Comune è gemellato da 23 anni. A guidarla sarà il

sindaco Oliver Igel.

Il 26 agosto sarà la giornata clou del loro viaggio sulle colline reggiane. Alle 11,

nella piazza Caduti Alleati di Villa Rossi e Villa Calvi, a Botteghe, si terrà la

commemorazione per ricordare i 5 soldati tedeschi che furono fucilati dei loro

commilitoni, nella notte del 26 agosto 1944, per aver passato preziose

informazioni ai partigiani. Saranno deposti di fronte al monumento due mazzi di

cinque rose, rosse e bianche, in memoria di Hans Schmidt, Erwin Bucher, Erwin

Schlunder, Karl Heinz Schreyer e Martin Koch. L’ufficiale addetto alle

comunicazioni Schmidt, originario del distretto berlinese di Treptow-Kopenick,

era al comando della pattuglia di disertori. Telegrafista esperto e affascinato

dalle idee socialiste, l’ufficiale decise, insieme ai sui giovani compagni, di

collaborare con i partigiani per dar vita a una compagnia mista e lottare

insieme. Purtroppo le loro intenzioni furono scoperte e vennero uccisi.

Marco Barbieri

🔊 Listen to this