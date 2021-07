(AGENPARL) – sab 10 luglio 2021 GIOVANI, COMPETENTI, OPEROSI: IDENTIKIT

DEI VOLONTARI DELLA RETE CIVICA DELLA SALUTE

Tra loro medici e sociologi, imprenditori e professionisti

Tutti sul campo con competenze, “sogni” e bisogni

Sono “disseminati” in tutta la Sicilia, dalle città metropolitane ai borghi più piccoli. Per il mondo del volontariato sono da considerarsi “giovani”. Spesso sono medici, infermieri, assistenti socio-sanitari, psicoterapeuti, insegnanti, sociologi, esperti di informatica, avvocati, imprenditori. E tutti quanti mettono in gioco per la Rete Civica della Salute (RCS) non solo le competenze ma anche sogni e bisogni.

La compilazione di un lungo questionario intitolato “A tu per tu con i Riferimenti Civici della Salute” consegna infatti alle statistiche (e alle ricerche nazionali, in particolare di sociologia) l’identikit di un volontariato plurale che intende promuovere la realizzazione di centri di aggregazione territoriali, si impegna per sostenere attività di screening perché “prevenire è fondamentale”, è appassionato di tutela dell’ambiente, di democrazia partecipata e di valorizzazione dei beni culturali e si rende disponibile a fare da coach di educazione civica e di educazione alla salute, visto che “conoscenza, responsabilizzazione, condivisione e partecipazione sono valori da offrire alle nuove generazioni per costruire un futuro migliore per tutti”.

I volontari che animano l’alleanza per il benessere delle comunità e delle persone – come recita il claim della RCS – sono più donne che uomini (ma di poco, rispettivamente 52,8% e 47,2%); hanno 49,8 anni di media, con i più giovani che operano nel Palermitano (dove la media è di 44,7 anni) e i più “anziani” che invece risiedono nell’Agrigentino (52,7). Per oltre un terzo (35,9%) svolgono professioni legate alla sanità, pubblica e privata, con una concentrazione straordinaria di medici e psicologi nell’area metropolitana di Messina (53,2%). Ma tra loro ci sono anche educatori e insegnanti (media di 10,6%), con “punte” nel Trapanese e nell’area metropolitana di Catania (rispettivamente 18,1% e 17,3%). Molti di loro lavorano nella pubblica amministrazione (39,3%), con un primato nel Catanese (47,8%). Ma tanti sono imprenditori e liberi professionisti (18,3% del totale), in particolare nell’area metropolitana di Palermo (46,5%) e nel Ragusano (35,2%).

Alla Rete Civica della Salute sono approdati ognuno con la propria storia e le proprie competenze. E ciascuno possiede un “tesoro” di idee e capacità da spendere per la comunità. Tra i tanti esempi possibili, eccone qualcuno. Anna Maria De Blasi, 56enne di Alcamo (Trapani), docente di Scienze tecnologiche e informatiche, con laurea magistrale in Scienze economiche, master di I livello sulla gestione delle imprese e delle società, corso di perfezionamento di alta formazione in General Management, diploma di ragioniere e perito programmatore, per 5 anni volontaria e socia fondatrice dell’Associazione diritti umani contro tutte le violenze e per 3 anni referente dello sportello antiviolenza di Alcamo. Ha svolto diversi incarichi di collaborazione con il Dirigente Scolastico, occupandosi di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), è stata nominata più volte Commissario in concorsi e presidente negli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione. La sua attività di docente è supportata negli anni da approfondimenti inerenti alle metodologie didattiche innovative. E infatti ha conosciuto la RCS creando con i suoi alunni una app per il Comune di Erice e l’ASP di Trapani. E da quel momento ha deciso di impegnarsi in prima persona.

Percorso simile quello di Angelo Tuberosa, 42enne di Gela (Caltanissetta), impiegato nel settore dell’information technology in una ditta privata, che ha “scoperto” la RCS facendo “una ricerca per proporre a terzi l’uso della tecnologia per effettuare visite mediche a distanza”. Non per caso il suo proposito è quello di mettere a disposizione le sue competenze per attività di formazione interna ed esterna della Rete.

Dal canto suo Nicola Palermo, 34enne di Ribera (Agrigento), alla Rete Civica della Salute è arrivato seguendo la propria vocazione di ambientalista. Geometra, oggi docente di sostegno della secondaria di II grado, Palermo è un volontario del WWF e se gli si chiede quale contributo specifico intende portare alla Rete non ha esitazioni: la tutela dell’ambiente, compresa ovviamente l’educazione delle nuove generazioni, è il settore nel quale può operare con maggior profitto. D’altronde – spiega – nella sua comunità è forte e sentito il bisogno di occasioni di apprendimento.

