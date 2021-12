(AGENPARL) – sab 04 dicembre 2021 I lavoratori Ikea di Piacenza in piazza per la stabilizzazione al No Draghi Day di Bologna

Alla manifestazione bolognese per il No Draghi Day è presente anche una folta rappresentanza dei lavoratori Ikea di Piacenza, in lotta con USB contro la decisione della multinazionale di liberarsi di 120 precari (tempi determinati e interinali). Una decisione scellerata che si inscrive nel più ampio progetto Ikea di rendere il lavoro nei suoi magazzini ancora più precario e meno pagato.

I 120 lavoratori da anni prestano la loro opera nei magazzini Ikea, ma l’azienda ha annunciato un mese fa che i loro contratti non sarebbero stati rinnovati. Guarda caso, proprio quando un terzo di loro ha maturato le condizioni per l’assunzione a tempo indeterminato, “promessa” tempo addietro da Ikea.

USB ha proclamato lo stato di agitazione in Ikea e ha avviato con i lavoratori la lotta per arrivare alle assunzioni a tempo indeterminato.

