(AGENPARL) – sab 17 luglio 2021 OMICIDA IN ROMANIA, ELETTRICISTA IN ITALIA.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia, unitamente ai militari della Compagnia di

Mestre (VE) ed in collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, in esito ad

attivazione della polizia romena, hanno rintracciato e catturato un latitante, 50enne rumeno. Nei suoi

confronti la Magistratura romena aveva emesso un Mandato di Arresto Europeo poiché ritenuto

essere responsabile di omicidio e rapina ai danni di un connazionale, nel distretto di Mures (Romania).

L’arrestato è accusato, assieme a due complici, di essersi introdotto, il 6 aprile u.s. di notte,

nell’abitazione della vittima a scopo di rapina. In base a quanto ricostruito dalle autorità rumene i tre

avrebbero picchiato, legato ed imbavagliato la vittima causandone la morte per asfissia (a causa di

uno straccio postogli in bocca per non farlo gridare) e, successivamente, si sarebbero allontanati

dall’abitazione della stessa con 870 leu (equivalenti a circa 200 euro).

Le indagini espletate dal Nucleo Investigativo hanno consentito di appurare che lo stesso si era

rifugiato in Italia dove lavorava, come elettricista, presso una ditta veneta (ignara dei precedenti

dell’uomo).

Il soggetto veniva rintracciato in un appartamento di Mestre in compagnia di alcuni

connazionali dipendenti della medesima ditta.

Alla vista dei militari, e compreso il motivo della loro presenza, l’uomo non opponeva alcuna

resistenza; accompagnato presso la casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia, resterà in

attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria italiana riguardo alla sua consegna alle autorità rumene.

