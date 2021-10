(AGENPARL) – lun 18 ottobre 2021 I CARABINIERI CON IL FAI APRONO LA CASERMA DI SAN ZACCARIA

NEL CENTENARIO DELLA TRASLAZIONE DEL MILITE IGNOTO

VENEZIA, 16-17 OTTOBRE 2021 Nella week-end i Carabinieri di Venezia, nell’ambito

delle iniziative volute dallo Stato Maggiore Difesa connesse con il “Centenario

della traslazione del Milite Ignoto”, in accordo col FAI -Fondo Ambiente Italiano

per le Giornate d’Autunno FAI, hanno aperto le porte del vecchio monastero

benedettino di San Zaccaria, ora sede del Comando Provinciale dei Carabinieri,

alla cittadinanza.

In particolare con la stretta collaborazione del FAI di Venezia, che ha

contribuito con il prezioso intervento dei suoi volontari nell’illustrazione della

storia e degli aneddoti del monastero, i Carabinieri hanno ospitato la

cittadinanza, proveniente da diverse parti d’Italia, che ha potuto ammirare

anche diverse divise, di ieri e di oggi, indossate dai vari appartenenti alla

Benemerita, quasi interamente prestate gentilmente dal Nucleo Uniformi

Storiche di Zero Branco e dal suo Presidente, Mauro Sartorel, e alcuni

documenti storici del passato del monastero e della presenza dell’Arma a

Venezia, recuperati dai Carabinieri in collaborazione con le istituzione

veneziane.

Oltre 400 i visitatori che hanno potuto in questi giorni approfittare di tale

preziosa occasione.

🔊 Listen to this