(AGENPARL) – sab 02 ottobre 2021 I Carabinieri dell’arte restituiscono prezioso dipinto di scuola fiamminga a vent’anni dal furto

Il dipinto “Natura morta con vaso di fiori” è stato recuperato dai Carabinieri del Nucleo per la

Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia, coordinati dalla Procura della Repubblica presso

il Tribunale di Ragusa, nell’ambito di un’ampia indagine finalizzata a prevenire e contrastare il

commercio di beni culturali di provenienza illecita. La raffinata opera pittorica è attribuita alla

scuola fiamminga del XIX secolo e fa parte del tipo ‘Ramini’: la rappresentazione, tipica della

scuola olandese, è costituita da una composizione floreale su sfondo nero, dipinta con tecnica a olio

su supporto in rame.

Il dipinto è comparso sul mercato antiquariale a febbraio 2020 quando stava per essere battuto in

vendita da una casa d’aste toscana. I militari della Sezione Elaborazione Dati del Comando TPC,

che quotidianamente monitorano centinaia di opere pubblicate in vari cataloghi di vendita, hanno

comparato le immagini del bene all’incanto con quelle contenute nella “Banca dati dei beni

culturali illecitamente sottratti”, il più grande database di opere d’arte rubate al mondo,

identificando così l’opera.

Il bene era stato rubato a un privato cittadino presso la sua abitazione di Borca di Cadore (BL) nel

2001. Le indagini condotte dal Nucleo TPC di Venezia hanno portato all’identificazione del

mandatario a vendere, ricostruendo la storia del dipinto: dopo il furto e la ricettazione, l’opera è

stata oggetto di svariati passaggi di proprietà, che hanno interessato diverse Regioni italiane, sino a

giungere nelle mani di un soggetto che ha tentato di mascherarne la provenienza, dichiarando di

averla acquistata da una persona deceduta anni prima, con l’intento di vanificare le indagini.

A distanza di vent’anni dal furto i Carabinieri del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale

di Venezia restituiscono così al legittimo proprietario il prezioso ‘Ramino’.

“Natura morta con vaso di fiori”, olio su rame, 36×29 cm, Scuola

Fiamminga del XIX secolo

Venezia, 2 ottobre 2021.

Per approfondimenti:

Ten. Col. Christian COSTANTINI

Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia

