(AGENPARL) – dom 19 dicembre 2021 Green Pass, Ricci (Ali): D’accordo con Fedriga serve per tenere aperto, per questo sindaci lo vogliono nelle scuole

Roma, 19 dicembre 2021 – “Sul Green Pass sono d’accordo con il Governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il Green pass serve per aprire non per chiudere, e infatti l’Italia sta reggendo questa quarta ondata meglio di altri Paesi europei. Per questo va introdotto anche per gli studenti, proprio per evitare che la scuola chiuda”. Così Matteo Ricci, presidente nazionale Ali-Autonomie Locali Italiane e Sindaco di Pesaro, che prosegue: “In questo modo diamo una spinta alla vaccinazione e al tempo stesso garantiamo il diritto allo studio con tamponi gratuiti alla minoranza che non vaccinerà i figli. Dobbiamo garantire una scuola sicura e in presenza.

L’appello che abbiamo fatto al Premier Draghi, al Ministro Speranza e al Ministro Bianchi per introdurre il Green Pass anche nelle scuole ha già raggiunto le oltre 200 sottoscrizioni tra i sindaci di tutta Italia, e il numero delle firme sta continuando a crescere. Segno che sul territorio esiste un allarme che i Sindaci conoscono e che non va sottovalutato, riguarda milioni di bambini, studenti e famiglie”.

🔊 Listen to this