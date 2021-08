(AGENPARL) – ven 06 agosto 2021 Green pass e protocolli Covid: incontro con i ministri Speranza e Orlando. Il governo convoca a cose già fatte, basta scaricare sui lavoratori le mancanze su scuola, trasporti e sanità

SI è svolto nel pomeriggio l’incontro convocato dal Ministro della salute Speranza e dal Ministro del lavoro Orlando con le parti sociali. Ancora una volta il governo convoca le organizzazioni sindacali a cose fatte, con la richiesta sostanziale di “prendere atto” delle decisioni già prese, come il decreto sul green pass nella scuola, e nell’intento di estenderne l’utilizzo al resto del mondo del lavoro per via “pattizia” con il consenso delle parti sociali.

USB ha ribadito che i provvedimenti del Governo, come il Protocollo sulle misure anticovid sottoscritti dagli altri sindacati sono misure che non contrastano la pandemia ma servono a garantire gli interessi delle imprese e a scaricare sulle lavoratrici e lavoratori le responsabilità e le mancanze del governo su scuola, trasporti e sanità, lo stesso PNRR targato UE poco o nulla prevede su questi nodi.

L’accesso al vaccino è un diritto, ma le vaccinazioni non possono diventare la soluzione sostitutiva di tutte quelle norme e degli investimenti necessari per garantire salute e diritti sociali. L’adozione del green pass nella scuola è la riprova di questa logica sbagliata: nulla si è fatto per mettere in sicurezza la didattica in presenza e ora con l’obbligo del green pass si consentono ulteriori deroghe come quella sul distanziamento, sotto la minaccia delle sospensioni.

