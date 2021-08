(AGENPARL) – sab 14 agosto 2021 “Grande successo di pubblico per le due iniziative che si sono svolte a Pragelato in vista del Ferragosto.

‘Gusta Pragelato’ ha richiamato moltissime persone per l’illustrazione, la lavorazione e la spiegazione di come si crea un formaggio. Rilanciando, al contempo, la specificità di un progetto tipicamente pragelatese.

Molto partecipato anche il Concerto di ferragosto che si è svolto nel pomeriggio nel prato adiacente la piazza Pragelatesi nel Mondo con l’esibizione di alcuni tenori anche del Regio.

Le iniziative dell’estate pragelatese proseguiranno per tutto il mese di agosto”.

L’amministrazione Comunale di Pragelato.

🔊 Listen to this