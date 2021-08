(AGENPARL) – mer 04 agosto 2021 GRAB, Corsetti (Pd): Inammissibile tappa all’interno di Villa Ada.

“Questa mattina ho presentato formale richiesta di accesso agli atti per conoscere i contenuti del documento di valutazione archeologica preventiva del GRAB, commissionato da Roma Capitale e di cui nessuno conosce gli esiti.

La redazione del documento, costata circa 7.000,00 euro, era propedeutica a valutare l’impatto archeologico del progetto della ciclovia urbana ma i risultati di questo importante studio restano chiusi nel cassetti dell’assessorato alla mobilità.

L’anello ciclabile studiato per attraversare la città dal centro alla periferia prevede, tra le varie tappe, il passaggio all’interno di Villa Ada, un passaggio su cui si è molto discusso anche per le perplessità sollevate dalle Sovrintendenze, da molte associazioni ambientaliste e dai comitati di quartiere.

Non si comprende perché la ciclabile non possa restare fuori dal perimetro della Villa, come proposto in un progetto alternativo a quello del tracciato interno che difficilmente si concilierebbe con i forti vincoli di tutela della storica Villa.

A questo punto sarebbe importante conoscere gli esiti del documento rimasto segreto anche per sciogliere il nodo sull’ammissibilità del passaggio del GRAB all’interno di Villa Ada che in molti ci auguriamo resti una tappa solo su carta”. È quanto dichiara in una nota Orlando Corsetti, consigliere capitolino del Partito Democratico.

