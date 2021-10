(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 Coldiretti autorizza la libera e gratuita pubblicazione della foto allegata: 1) Locandina della manifestazione 2) banner dell’iniziativa; 3) L’Agrichef Angelo Ballasina

GLI SHOW COOKING DI CAMPAGNA AMICA ARRIVANO AL MERCATO CONTADINO

Sabato 30 ottobre, show cooking con risotto a base di Zucca e castagne: primo appuntamento dell’autunno cuneese firmato Campagna Amica. Ricette con Agrichef, degustazioni guidate, incontri tematici e didattici, tante iniziative al al Mercato Contadino di Campagna Amica Cuneo in Lungogesso Corso Giovanni XXIII, 15/bis (angolo Giardini Fresia).

Il terrificante 31 ottobre si avvicina e le zucche compaiono sogghignanti alle finestre, vicino alle porte e sui banchi dei mercati. Sabato 30 ottobre, presso il Mercato Contadino di Campagna Amica a Cuneo –in Lungogesso Corso Giovanni XXIII, 15/bis (angolo Giardini Fresia) aperto ogni sabato dalle 8:00 alle 13:00 – si svolgerà lo show coking “I mille volti della zucca” il primo di una serie di appuntamenti che animeranno l’autunno cuneese presso il Mercato Contadino: ricette con cuochi contadini, degustazioni guidate, incontri tematici e didattici.Per l’occasione, sabato dalle 10:30 alle 11:30, verrà proposta dall’Agrichef Angelo Ballasina, dell’omonima azienda agricola di Granozzo con Monticello in Provincia di Novara, la ricetta di un gustoso risotto abbinato alle due regine indiscusse dell’autunno, la zucca e la castagna.

All’interno del mercato, inoltre, saranno anche esposte delle zucche ornamentali dalle forme e dimensioni diverse, oltre che dai mille colori. L’azienda agricola Ballasina produttrice di riso e new entry al Mercato Contadino, sarà presente ogni primo e quarto sabato del mese, per la vendita diretta dei propri prodotti.

Non mancheranno le zucche da utilizzare in gustose ricette, quelle che le aziende agricole del mercato coperto propongono tra le loro produzioni a Km zero, insieme ad utili consigli in cucina per un menu autunnale 100% locale e genuino. L’invito di Coldiretti Cuneo ai consumatori è di acquistare direttamente dai produttori le zucche e gli altri prodotti stagionali, nei punti vendita aziendali o nei mercati di Campagna Amica, per avere garanzia di qualità e sostenere le produzioni del nostro territorio.

Per maggiori informazioni visitare il sito web [https://cuneo.coldiretti.it](https://cuneo.coldiretti.it/)

