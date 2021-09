(AGENPARL) – sab 04 settembre 2021 Giustizia, Palamara a Itaca20.21 “Squarciato velo ipocrisia. Secondo libro? C’è ancora da raccontare”

“Il Sistema racconta il reale meccanismo alla base delle nomine nella magistratura. Ho voluto squarciare il velo di ipocrisia del mio mondo”, lo ha detto Luca Palamara a Formello in occasione della seconda giornata della manifestazione Itaca20.21 intervistato insieme a Fabrizio Cicchitto.

“Ho partecipato a tante elezioni nella mia vita in magistratura – ha aggiunto Palamara riferendosi alla candidatura alle suppletive per la Camera – il contatto con la gente però è un’esperienza che mi arricchisce ogni giorno di più. Mi auguro che la mia candidatura possa agire da collante per le forze di centrodestra“.

Cicchitto ha ricordato come “alcune correnti della magistratura abbiano influenzato la vita politica italiana. Basti pensare a due momenti fondamentali: il 1992-94 quando è stata massacrata una parte dei partiti politici, e il 2013 quando è stata la volta di Berlusconi. Sostengo dall’esterno la candidatura di Palamara perché lo reputo un grande testimone informato sui fatti”.

Alla domanda se sia in preparazione un altro libro Palamara ha risposto “un libro non può esaurire tutti gli argomenti. Ho raccontato meccanismi interni e i rapporti tra magistratura e politica. Ci sono ancora altri temi che penso possano essere oggetto di interesse dell’opinione pubblica e su questo sono a disposizione “.

Roma 4 settembre 2021

