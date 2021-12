(AGENPARL) – dom 12 dicembre 2021 Giulivi, Durigon (Lega) “Solidarietà a sindaco Tarquinia per reiterate intimidazioni”

“Totale solidarietà al sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi, fatto oggetto di minacce reiterate. Nell’auspicare che le Forze dell’Ordine facciano immediatamente chiarezza sulla matrice di questi atti intimidatori, rinnoviamo tutta la nostra vicinanza ad Alessandro come persona e il pieno sostegno alla sua attività amministrativa alla guida del Comune, con l’auspicio che non si lasci intimorire dai gesti di qualcuno che affida il suo pensiero a metodi che non hanno alcun diritto di cittadinanza nel nostro Paese”

E’ quanto dichiara il coordinatore regionale della Lega, Claudio Durigon

Roma 12 dicembre 2021

Gianandrea Sapio

