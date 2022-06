(AGENPARL) – lun 06 giugno 2022 Giro d’Italia Giovani Under 23

Sabato 11 giugno il 45° Giro passa anche da Cervia

La prima tappa del 45° Giro d’Italia Giovani Under 23, Gradara – Riccione –

Argenta, sabato 11 giugno passerà anche da Cervia.

Il passaggio dei ciclisti avverrà dalle ore 13.00 in via Confine, via Crociarone e

via Salara per poi proseguire verso Ravenna dal Ponte di Mensa Matellica.

Il Giro d’Italia Giovani Under 23 è la più prestigiosa e ambita corsa a tappe al

mondo per giovani ciclisti e quest’anno si svolgerà dall’11 al 18 giugno con 7

tappe che toccheranno 6 Regioni Marche, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino,

Lombardia e Piemonte e vedrà competere 176 atleti in rappresentanza di 35

team provenienti da 14 Paesi.

E’ un appuntamento strategico per la crescita del movimento ciclistico italiano

che muove una carovana di circa 650 persone e nel corso degli anni ha visto

aumentare sempre più anche la visibilità e il gradimento a livello internazionale,

ponendosi come straordinaria occasione di promozione per la storia, le

eccellenze e la cultura del nostro Paese, attraverso la lente di ingrandimento

del ciclismo.

Nel corso delle sue 44 edizioni, a partire dal 1970, il Giro d’Italia Under 23 ha

lanciato alcuni dei più grandi professionisti degli ultimi decenni: da Moser a

Battaglin, da Baronchelli a Corti, da Konyshev a Belli, da Casagrande a Simoni,

a Marco L’edizione 2021 è stata vinta dal talento spagnolo Juan Ayuso

Pesquera oggi già affermato professionista.



Cervia, 6 giugno 2022

www.comunecervia.it