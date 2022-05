(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 Coldiretti Cuneo autorizza la libera e gratuita pubblicazione delle fotografie allegate, relative alla manifestazione di questa mattina.

N. 106 – 19 maggio 2022

GIRO D’ITALIA: COLDIRETTI CUNEO AL FIANCO DEL “GIRINO ROSA”

Mattinata di festa nel centro storico di Cuneo con i bambini delle scuole dell’infanzia in un corteo che si è tinto di rosa e giallo. Comune e Coldiretti vicini ai più piccoli, ai genitori e agli educatori

Questa mattina, per festeggiare in anteprima il passaggio del 105° Giro d’Italia, il centro storico di Cuneo ha accolto il “Girino Rosa” organizzato dal Comune di Cuneo, un coloratissimo corteo di un migliaio di bambini delle strutture per l’infanzia comunali, accompagnati da genitori, insegnanti ed educatrici, a cui ha preso parte Coldiretti Cuneo.

Piazza Galimberti e via Roma si sono colorati di rosa e giallo, il rosa della corsa ciclistica e il giallo di Coldiretti, che per l’occasione ha distribuito 1.000 cappellini gialli e altrettante merende gustose e genuine a base di frutta 100% piemontese per tutti i piccoli partecipanti, che hanno sfilato lungo il percorso su cuidomani pomeriggio sfrecceranno i campioni di ciclismo in arrivo da Sanremo.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito del Comune a partecipare a questa mattinata di festa, nata come occasione di ritrovo e rilancio del Sistema Infanzia cittadino. Anche Coldiretti Cuneo – commenta il Presidente Enrico Nada – intende dare attenzione ai più piccoli e alle loro famiglie, avvicinandosi al mondo educativo e scolastico, promuovendo uno stile di vita sano e sensibilizzando ad un’alimentazione genuina per far crescere consumatori consapevoli”.

