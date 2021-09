(AGENPARL) – lun 13 settembre 2021 [pastedImage.png] [pastedImage.png]

COMUNICATO STAMPA

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO

Sabato 25 e domenica 26 settembre

#GEP2021 #EuropeanHeritageDays

Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa.

Il tema di quest’anno riveste particolare importanza in quanto vuole essere una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini, includendo ogni fascia d’età, gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità. Lo slogan “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!” è la traduzione di “Heritage: All inclusive” scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione.

Nelle due giornate, visite guidate, aperture straordinarie e iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali e non.Inoltre, sabato sera sono previste aperture straordinarie dei musei statali con ingresso al costo simbolico di 1 euro (escluse le gratuità previste per legge).

Nelle aperture diurne di sabato 25 e di domenica 26, i luoghi della cultura della Direzione regionale Musei Puglia osserveranno gli orari di apertura ordinari con i consueti costi d’ingresso e le agevolazioni e gratuità previste per legge (per info:https://musei.puglia.beniculturali.it/).

L’apertura straordinaria serale di sabato 25 settembre prevede invece un biglietto d’ingresso al costo simbolico di 1 euro per i siti a pagamento (eccetto le gratuità previste per legge).

Per conoscere nel dettaglio la programmazione offerta nelle giornate del 25 e 26 settembre della Direzione regionale Musei Puglia si rimanda alle piattaforme web predisposte per la diffusione degli eventi in ambito nazionale e internazionale, nonché ai riferimenti dei singoli luoghi della cultura:

https://cultura.gov.it/evento/gep2021eventidiurni (eventi diurni);https://cultura.gov.it/evento/gep2021aperturaserale (aperture serali);

http://www.europeanheritagedays.com/Country/Italy.

Con cortese richiesta di diffusione,

L’Ufficio Comunicazione della Direzione regionale Musei Puglia.

Direzione regionale Musei Puglia

via Pier l’Eremita, 25/B

70122 Bari

