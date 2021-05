(AGENPARL) – mar 25 maggio 2021 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 25 maggio 2021

COMUNICATO STAMPA

Giornata internazionale dei minori scomparsi.

Ricorre oggi la Giornata internazionale per i minori scomparsi e la Polizia di Stato, come ogni anno, si unisce alle celebrazioni con l’obiettivo di prevenire tali eventi, soprattutto tra gli adolescenti.

L’allontanamento di un minore può essere conseguenza di problemi pregressi quali disagio psicologico, abusi, maltrattamenti, sfruttamento sessuale anche attraverso la Rete, o legato al bullismo e al cyberbullismo.

Per aiutare i giovani e prevenire i rischi di scomparsa determinati da un disagio personale, la Polizia di Stato, da sempre impegnata nella prevenzione di questi fenomeni, ha messo in atto una campagna d’informazione che intende dare maggior armi di difesa ai ragazzi spesso incapaci di chiedere aiuto o di riconoscere il problema che li attanaglia.

Dal 1996 sono attivi in tutte le Questure gli Uffici minori che rappresentano un “Pronto Soccorso” per i minori e le famiglie in difficoltà.

Gli Uffici sono coordinati dal Servizio centrale anticrimine che gestisce il sito internet dedicato ai minori scomparsi it.qlobalmissinqkids.org, attivo dal 15 marzo 2000 e che fa parte della rete internazionale, di 31 Paesi, coordinata dall’organizzazione statunitense ICMEC-lnternational Centre for Missing and Exploited Children.

Ricordiamo che nei casi di scomparsa di un minore è importante chiamare subito il numero unico di emergenza NUE 1 12 e di non aspettare a denunciare la scomparsa: è importante segnalare subito, senza timore di riferire particolari che potrebbero essere determinanti per il rintraccio.

