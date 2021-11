(AGENPARL) – lun 22 novembre 2021 Gentili Colleghi,

COMUNICATO STAMPA

Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne: gli eventi ad Ercolano

Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne due gli appuntamenti in programma ad Ercolano. La manifestazione intitolata “Linguaggio Violento” e organizzata dall’assessore alle pari opportunità Carmela Saulino e dalla Quinta Commissione Consiliare, con la collaborazione del Centro Anti Violenza Annabella Cozzolino, si articolerà in due momenti.

Si parte domani 23 novembre presso l’Istituto Superiore Tilgher dalle ore 10.30 protagoniste del dibattito Rossella Di Matteo, dirigente dell’I.S. Tilgher, Cecilia D’Elia, portavoce nazionale donne democratiche, Teresa Armato assessore al Comune di Napoli, e Loredana Raia Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania.

Giovedì 25 novembre, invece, a partire dalle ore 11.00 appuntamento MAV di Ercolano dove la Quinta Commissione Consiliare incontra Angela Pisacane (Sindacalista), Maria Grazia Napolitano (Imprenditrice), Raffaella Ottaviano (associazione antiracket), Rosa De Luca (Architetto) e Donatella Valentino (Dirigente Scolastico).

Nel rispetto delle normative anticovid i due incontri saranno in diretta streaming, quello del 23 novembre sui canali social del giornalino scolastico del Tilgher “Tutta n’ata storia”, mentre quello del 25 novembre sui canali di Radio Siani.

Inoltre per l’occasione sarà illuminato di rosso l’ingresso del Parco Archeologico di Ercolano.

