(AGENPARL) – sab 06 novembre 2021 Tel. 0522/590211

COMUNE DI ALBINEA Fax 0522/590236

oppure

P.zza Cavicchioni, 8 sito Internet:

WWW..COMUNE. ALBINEA..RE..IT

Oggetto: comunicato stampa

Gianmarco Pozzecco ad Albinea per “Tu sì che vali”

“Quando sei vero, hai già vinto. Ero un pagliaccio con un obiettivo dichiarato: diventare il più ammirato del circo”

Proseguirà, sabato 27 novembre, la rassegna che porta ad Albinea le storie di successo,

di vita e di valori di grandi sportivi

Il “Poz” incontrerà il mondo sportivo albinetano e parlerà della sua autobiografia

“Clamoroso. La mia vita da immarcabile”

ALBINEA (6 novembre 2021) – Genio e sregolatezza, talento e classe. Un

fenomeno e un esempio di lucida follia, talento e amore per lo sport. Una vita

fuori dagli schemi e una carriera che lo ha portato, oggi, ad essere prima il

coach della Dinamo Sassari e poi vice di Ettore Messina all’Olimpia Milano.

Di chi stiamo parlando è chiaro: Gianmarco Pozzecco. Sarà lui il superospite di

“Albinea è sport” e dell’ultimo appuntamento della rassegna “Tu sì che vali”,

che ha ospitato nel corso dell’anno Giusy Versace, Elisa di Francisca e Cherif

Karamoko.

Sarà questa l’occasione per l’amministrazione di ringraziare le società sportive

del territorio, per l’importante lavoro svolto di promozione dello sport e

dell’attività fisica, consegnando loro un premio che consiste in un buono spesa

da 120 euro da utilizzare nel negozio Maxent.

L’appuntamento con il “Poz” e con “Albinea è sport” sarà sabato 27

novembre, alle 11.30, nella sala civica di via Morandi 9. L’atleta friulano

presenterà il libro, scritto insieme a Filippo Venturi, dal titolo “Clamoroso. La

mia vita da immarcabile”.

“Una mattinata con il Poz, che premierà tutto il mondo sportivo albinetano e

incontrerà le nostre scuole medie, sarà un’occasione di cui essere felici e

orgogliosi. – spiega l’assessore allo Sport, Daniele Menozzi – Il suo modo di

interpretare lo sport, così come le storie di tutti gli altri sportivi che abbiamo

avuto come ospiti, rappresentano in pieno il carattere di questa rassegna.

Inoltre abbiamo voluto fare un bel regalo alle società, che hanno trovato

l’entusiasmo per ripartire e ripreso finalmente a giocare”.

Marco Barbieri

COMUNE DI ALBINEA – Ufficio Stampa – Segreteria del Sindaco

42020 :: Albinea (RE) :: Italy ::P.zza Cavicchioni, 8

Imprevedibile tanto sul campo da basket quanto nella vita, Pozzecco, per molti

anche “pulce atomica” per la sua esplosività in campo, nonostante in fisico

minuto rispetto ai colossi del suo sport, dialogherà con l’editor libri di

Mondadori, Andrea Delmonte.

Il volume, edito da Mondadori, racconta in 276 pagine l’atleta senza sconti né

compiacimento, scorrendo veloce, interessante e senza pause, così come è

stata la sua vita sportiva

“Volevo raccontare la mia vita per farne un reperto di un Gianmarco che non

esiste più. Il Poz che faceva casino e giocava. Non me la sono mai tirata da

professionista. mi sono divertito ma non ho mai trascurato un impegno”, spiega

lo stesso Pozzecco, che non ha mezze misure nel raccontarsi, definendosi

“pazzo”, “idiota”, “imprevedibile”, “forse ingestibile” e di sicuro “immarcabile.”

E così porta con sé il lettore in un racconto che fa rivivere i match nei quali ha

dimostrato incoscienza, creatività e coraggio. Clamoroso è il racconto di una

vita trascorsa respirando a pieni polmoni la pallacanestro, “donna della sua

vita”, fin dagli anni delle partite al campetto del ricreatorio Umberto Saba a

Chiarbola. Ed è anche il racconto di una vita vissuta in contropiede, “in pick and

roll col destino”, che a volte decide di farti giocare, altre di metterti seduto in

panchina.

Le cartilagini che non facevano il loro dovere e che a ventitré anni gli hanno

provocato il grave infortunio (destino simile a quello di un altro grande

sportivo, Marco Van Basten), l’incontro con “Il Prof.” Enzo Grandi, la mitica

stagione 1996-1997 e il derby pazzesco con la Cantù con i suoi 24 punti in 39

minuti. Se gli appassionati di pallacanestro rivivranno le emozioni che Pozzecco

ha regalato loro nella sua carriera, in tanti potranno anche appassionarsi per la

prima volta a questo straordinario giocatore che non cerca mai alibi e affronta

la vita a muso duro.

Dopotutto “Per il tipo di giocatore che ero e per la persona che sono, avevo

solo bisogno di essere

me stesso. E per riuscirci dovevo essere selvatico. Questo è l’unico aggettivo in

cui mi sia mai identificato”, si legge nel libro.

Per partecipare all’incontro è caldamente consigliata la prenotazione

L’accesso sarà libero fino a esaurimento posti, con l’obbligo di essere in

possesso del Green Pass.

TU SÌ CHE VALI – STORIE DI SPORT, VALORI E VITA

27 novembre 2021 – ore 11:30

GIANMARCO POZZECCO

“Clamoroso. La mia vita da immarcabile”

Biblioteca, Sala Civica “A. Corradini”

Marco Barbieri

🔊 Listen to this