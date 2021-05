(AGENPARL) – dom 23 maggio 2021 Vista l’importanza della notizia se ne chiede la pubblicazione.

Distinti saluti e buon lavoro.

Fabrizio Ragni, esponente di Fratelli d’Italia di Forlì-Cesena, vicecoordinatore provinciale di Fratelli d’Italia responsabile del comprensorio forlivese e componente del direttivo del circolo comunale di FdI “Caterina Sforza”.

============================================================================================================

COMUNICATO STAMPA .

Gazebo di Fratelli d’Italia a Castrocaro. Petri (FdI): “Continua il nostro radicamento in provincia”

Banchetto di Fratelli d’Italia, domenica mattina, in piazza Mercatale-Parcheggio Poggiolini a Castrocaro.

“Continua il nostro percorso di radicamento nel territorio provinciale sia in termini di nuovi iscritti che di ascolto delle comunità locali. E si registra un acceso entusiasmo tra la gente sulla scia del clamoroso consenso di Giorgia Meloni nei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani”: ha dichiarato Roberto Petri, commissario provinciale di Fratelli d’Italia di Forlì-Cesena.

Al gazebo s’è registrato un alto afflusso di cittadini, e dirigenti e iscritti al partito hanno fornito informazioni sulle battaglie che il partito sta portando avanti a livello locale, regionale e parlamentare a favore di famiglie e imprese.

“Abbiamo anche aggiornato i presenti sulle nostre iniziative a Castrocaro, in particolare puntando l’attenzione sull’ annosa questione del degrado di piazza Martelli”: spiegano i dirigenti di Fratelli d’Italia di Forlì-Cesena.

Proprio questo tema è stato scelto dal Dipartimento Territorio e Paesaggio di FdI che conduce a livello nazionale una campagna contro il degrado nelle città italiane.

Presenti domenica mattina al gazebo di Castrocaro, oltre a Roberto Petri, anche: Fabrizio Ragni (vicecoordinatore responsabile del comprensorio forlivese), Alessandro Bombardini esponente del partito di Castrocaro, Marco Catalano (consigliere comunale e presidente del circolo territoriale di Fratelli d’Italia “Città di Forlì – Caterina Sforza”), Vinicio Pala, Gianfrancesco Tassani e Alberto Bravi.

Anche nelle prossime settimane Fratelli d’Italia organizzerà tavoli e gazebo informativi e di tesseramento al partito nei comuni della provincia.

“A Castrocaro si voterà tra quasi un anno per il rinnovo del consiglio comunale e Fratelli d’Italia e tutto il centrodestra è al lavoro per garantire un un’alternativa politica e di governo in questa imporre storica città della Romagna. Il nostro consenso in costante ascesa che ci fa ben sperare per i prossimi appuntamenti amministrativi ed elettorali che ci vedranno sicuramente protagonisti”: conclude il commissario provinciale di FdI Roberto Petri.

🔊 Listen to this