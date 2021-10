(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 G20, PRECISAZIONE USB SULLA MANIFESTAZIONE DI SABATO 30 A ROMA

In merito alle notizie circolanti sulle manifestazioni previste a Roma durante il fine settimana in occasione del G20, l’Unione Sindacale di Base precisa di aver dato sì la propria adesione al corteo previsto sabato pomeriggio da piazzale Ostiense alla Bocca della Verità, ma di non essere l’organizzatrice della manifestazione, di non aver fornito stime sui partecipanti e tanto meno di aver partecipato a trattative e/o riunioni con la Questura di Roma.

Unione Sindacale di Base

Roma, 26-10-2021

🔊 Listen to this