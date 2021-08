(AGENPARL) – ven 06 agosto 2021 Fusignano Parco Piancastelli

Musica Ragazzi

ed.2021

Martedì 10 agosto

ore 18.00 allievi della Scuola di Musica Corelli diretti da Antonio Montanari e Max Testa

ore 21.15

DANZE E COLONNE SONORE

Quartetto Segovio

Musiche di Rota, Bacalov, Piazzolla, Dvorak

Il nome del Quartetto Se.Go.Vi.O. nasce dall’unione dei cognomi Seminara-Gori-Vignani-Oglina per ricordare, con un pizzico di ironia, la figura del grande chitarrista spagnolo Andrés Segovia. I quattro musicisti si distinguono per la grande esperienza concertistica internazionale e per l'impegno profuso in ambito didattico. Il repertorio scelto pone l'accento sulle possibilità espressive di ogni strumento: l'impatto timbrico che nasce dall'incontro delle corde pizzicate con lo strumento a mantice e i fiati costituisce il terreno ideale per dare vita alle graffianti sonorità della danza e a quelle suadenti delle colonne sonore. Così il celebre chitarrista-compositore argentino Máximo Diego Pujol si esprime in merito al CD prodotto dal Quartetto: “La musica ci dà uno spazio di assoluta libertà. Farne uso implica responsabilità e impegno. E porta qualcosa di nuovo per un mondo migliore. Tali responsabilità e impegno sono presenti negli eccellenti arrangiamenti e interpretazioni del Quartetto Segovio. Molte grazie per questo bel regalo!”.

Salvatore Seminara, chitarra

Stefano Gori, flauto

Paolo Vignani, fisarmonica

Gabriele Oglina, clarinetto

Martedì 24 agosto

ore 18.00 Groovemates diretti da Francesco Laghi

ore 21.15

GREAT MOVIE THEMES

musiche di Morricone, Webber, Williams

GREAT MOVIE THEMES è uno spettacolo particolarmente intenso e coinvolgente dedicato alle più belle colonne sonore di film. Il trio composto da Luca Zanetti (violino) Omar Francescato (fisarmonica) e Maddalena Murari (pianoforte) ripercorrerà alcuni grandi classici della musica da film composti da Ennio Morricone e Nino Rota, arrangiati appositamente per questa formazione dal compositore canadese Jordan Grigg. In particolare, di Nino Rota saranno eseguite le composizioni nate dall’incontro con Federico Fellini, “La strada”, “La dolce vita”, “Otto e mezzo” e “Amarcord”, temi indimenticabili caratterizzati da linee melodiche semplici e di forte impatto emotivo, riconducibili alla tradizione romantica e melodrammatica italiana. Di Ennio Morricone saranno eseguite le melodie più celebri da "Nuovo Cinema Paradiso", "La leggenda del pianista sull'oceano", "C'era una volta in America" e "Il buono, il brutto, il cattivo". Il programma spazierà anche nell'ambito del musical rendendo omaggio a Bernstein e Lloyd Webber con due medley tratti da West Side Story e The Phantom of the Opera. Chiuderanno il programma tre colonne sonore di film campioni assoluti di incassi e composti rispettivamente da Zimmer, Williams e Badelt: "Il Gladiatore", "Harry Potter" e "Pirati dei Caraibi".

Luca Zanetti, violino

Omar Francescato, fisarmonica

Maddalena Murari, pianoforte

