Funzionalità ridotta anche nella giornata di martedì 29 giugno 2021 per i servizi a sportello del Comune

Saranno operativi con funzionalità ridotta anche nella giornata di domani, martedì 29 giugno 2021, i servizi a sportello del Comune di Cagliari per la necessità di proseguire con l’intervento di manutenzione straordinaria.

Non saranno operativi i servizi forniti tramite call center dal centralino e dal Servizio Tributi. Ci saranno dei rallentamenti dei Servizi Bibliotecari.

Gli utenti sono, pertanto, invitati a recarsi presso gli uffici solo in caso di estrema necessità o urgenza e a utilizzare, per quanto possibile, i servizi online disponibili sul sito istituzionale.

