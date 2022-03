(AGENPARL) – ven 04 marzo 2022 IL CALENDARIO DELLA FORMAZIONE ZONALE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA

I corsi sono promossi dalla Conferenza Zonale dell’istruzione e riguardano i comuni di Capannori, Porcari,Montecarlo e Villa Basilica. Iscrizioni entro il 10 marzo

E’ pronto il calendario della formazione zonale congiunta rivolta al personale dei servizi educativi e alle insegnanti delle scuole dell’infanzia dei Comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo e Villa Basilica. I corsi sono promossi dalla Conferenza Zonale dell’Istruzione e si svolgeranno a Capannori, nella sala del consiglio comunale, al centro educativo ‘Piccola Artèmisia o presso le sedi delle scuole dell’infanzia del territorio, anche per i comuni limitrofi. Quest’anno i temi individuatisonoquello della cura (declinato nella cura di se’ stessi e delle relazioni con i colleghi; cura dei bambini e cura delle famiglie) e il tema della continuità educativa 0/6 anni sulla scia del recente documento prodotto dal Ministero dell’istruzione Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”,che intende valorizzare percorsi formativi che aprono il dialogo tra nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia. Il tema della continuità è stato individuato a livello zonale nell’anno 2021/2022 come trasversale alle iniziative di formazione, tenendo conto di alcune positive esperienze maturate nel Comune di Capannori con la collaborazione di Anna Lia Galardini, quali il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, l’indicazione di partecipare alla formazione da parte dei gruppi dei diversi servizi al completo, l’impegno a dare protagonismo agli educatori e agli insegnanti.

Per iscriversi ai corsi c’è tempo fino al 10 marzo.

Di seguito il calendario dei corsi: “Progettare percorsi di esperienza con i bambini: come sostenerli e come documentarli (corso avanzato-tema continuità 0-6)-formatrice Anna Lia Galardini-sabato 2 aprile e sabato 7 maggio ore 9-13.

‘Le relazioni tra bambini e l’apprendimento cooperativo (corso avanzato-tema continuità 0-6)-formatrice Anna Lia Galardini-sabato 12 marzo e sabato 30 aprile pre9-13.

‘La continuità come coerenza e dialogo nei servizi 0-6 anni (corso base-tema continuità 0-6 anni)-formatrice Sonia Iozzelli-sabato 19 marzo e sabato 9 aprile ore 9-13.

‘La cura nella relazione con le pluralità delle famiglie -formatrice Farnaz Farahi -lunedì 21 marzo, giovedì 7 aprile, giovedì 5 maggio, giovedì 19 maggio ore 17-19.30.

‘Creatività e apprendimento (la capacità di potersi divertire: tempi, ritmi e giochi per adulti – il corpo è un faro che illumina le difficoltà) – formatrice Barbara Noci -sabato 23 aprile e sabato 14 maggio ore 9-13.

“Educare al benessere’-formatrice Barbara Noci, martedì 12 aprile, giovedì 28 aprile, lunedì 9 maggio ore 17-20.

‘Benessere nella relazione con me stesso e con gli altri’-formatrice Alice Torresan-mercoledì 16 marzo, mercoledì 30 marzo, mercoledì 20 aprile, mercoledì 27 aprile, giovedì 5 maggio ore 17-19

Per ogni corso è necessario fare l’ iscrizione on line sul link dedicato e inviato agli istituti comprensivi e ai servizi educativi del territorio dall’agenzia formativa So&Co alla quale la Conferenza zonale ha affidato l’incarico della formazione zonale.

Capannori, 4 marzo 2022

Lorella Sartini