UBRIACHI E SENZA GREEN PASS

LA POLIZIA CHIUDE IL BAR “PIA” DI OLTRISARCO

La pandemia non concede tregue e così anche le forze dell’ordine sono chiamate a moltiplicare gli sforzi per evitare che le violazioni e le inosservanze di pochi finiscano per vanificare gli sforzi della maggior parte dei cittadini che seguono le regole .

Dopo le fatiche del fine settimana, anche nella serata di lunedì la Polizia di Stato ha effettuato una serie di controlli e verifiche in diverse zone della città, riscontrando un generale rispetto delle regole ma anche alcune violazioni piuttosto gravi.

Nel pomeriggio gli operatori della Squadra Volante, transitando in una via del centro, hanno riconosciuto un 30enne di origine straniera, segnalato come positivo al covid, autore di minacce perpetrate nei giorni precedenti.

L’uomo, trovato al di fuori della sua abitazione, dove doveva trascorrere il periodo di isolamento e privo di mascherina, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria e sanzionato amministrativamente per non aver indossato il dispositivo di protezione delle vie aeree.

Nella tarda serata, inoltre, gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine di Milano che supportano l’attività delle Volanti, hanno effettuato un controllo presso il Bar “Pia” di via Claudia Augusta, notando la presenza di un eccessivo numero di avventori.

Quattro di questi, infatti, sono stati sanzionati perché non in possesso del necessario “Green Pass rafforzato” e due, particolarmente alterati dall’assunzione di alcolici, anche per “ubriachezza”.

Il gestore del locale, al momento della verifica sprovvisto di mascherina, è stato sanzionato anche per l’omessa attività di controllo ed il locale chiuso cautelarmente per 5 giorni a causa della gravità della situazione riscontrata e per evitare la reiterazione delle violazioni.

Bolzano, 18 gennaio 2022

