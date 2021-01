COMUNICATO STAMPA FORLì, PETRI E RAGNI (FDI): “ACCOLTE NOSTRE PROPOSTE PER INTITOLAZIONI DI SPAZI CITTADINI AI CADUTI DI NASSIRIYA E A NORMA COSSETTO”

(AGENPARL) – gio 28 gennaio 2021 *Forlì, Petri e Ragni (FdI): “Accolte nostre proposte per intitolazioni di

spazi cittadini ai **Caduti di Nassiriya e a Norma Cossetto” *

“Accogliamo con soddisfazione la notizia che la Giunta Comunale di Forlì

ha accolto le nostre proposte di dedicare nuove intitolazioni di vie e

spazi cittadini ai *Caduti di Nassiriya ed a Norma Cossetto. Non

dimentichiamo i nostri martiri, in questo caso: i 19 italiani uccisi il 12

novembre 2003 in un attentato terroristico alla base militare italiana in

Iraq e la giovanissima studentessa italiana, istriana, uccisa dai

partigiani jugoslavi comunisti del Maresciallo Tito e gettata in una

foiba. Il nostro consigliere comunale Marco Catalano aveva chiesto che li

si ricordasse per sempre in città e che se ne onorasse degnamente la

memoria”: a scriverlo in una nota il coordinatore provinciale di Fratelli

d’Italia di Forlì-Cesena, Roberto Petri, e il vicecoordinatore provinciale

responsabile per il territorio forlivese Fabrizio Ragni. *

*“Diamo merito alla giunta di centrodestra di aver inserito nella

toponomastica cittadina questi nostri eroi. Una scelta ancora oggi, ai

giorni nostri, coraggiosa, visto che molte amministrazioni guidate dal

centrosinistra o dal M5s (ultimo pochi giorni fa il Comune di Pesaro) si

rifiutano di onorare i militari, i carabinieri ed i civili italiani uccisi

a Nassiriya. Così come la giunta Zattini e la maggioranza di centrodestra

ha rotto finalmente il tabù dei martiri italiani delle foibe intitolando un

piazzale a Norma Cossetto, medaglia d’oro al Merito civile alla memoria,

per iniziativa dell’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio

Ciampi”: aggiungono Petri e Ragni. *

*“In particolare, guardiamo con orgoglio alla possibilità per tutti i

forlivesi di conoscere la storia di Norma Cossetto. Per anni, la galassia

comunista italiana le ha negato il giusto riconoscimento alla memoria e,

come per i martiri di Nassiriya, molte giunte di centrosinistra

(recentemente nel Comune di Montepulciano) le hanno negato la possibilità

di rivivere nella toponomastica cittadina. Decisioni, dunque, non scontate

quelle della giunta Zattini che ha accolto le proposte di Marco Catalano.

Nel segno di un percorso di riaffermazione della verità storica nazionale

e, come in questo caso, per ridare dignità a tutti coloro che hanno perso

la vita nelle Foibe o agli italiani che sono stati costretti all’esodo

dal **regime

comunista **di Tito”: concludono la nota il coordinatore provinciale di

Fratelli d’Italia di Forlì-Cesena, Roberto Petri, e il vicecoordinatore

provinciale responsabile per il territorio forlivese Fabrizio Ragni. *

