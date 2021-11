(AGENPARL) – lun 15 novembre 2021 FITCH RATINGS ANNUNCIA ANCHE PER IL 2021 IL GIUDIZIO BBB+ OUTLOOK “STABILE” CONFERMANDO LA SOLIDITÀ DI REALE MUTUA E REALE SEGUROS

Torino, 15 novembre 2021 – Fitch Ratings conferma, anche per il 2021, per Reale Mutua e per la sua controllata spagnola Reale Seguros Generales il rating di solidità finanziaria (IFS) in BBB+ con outlook “stabile”.

Fitch dichiara che la capitalizzazione giudicata “very strong” (secondo il punteggio Prism FBM) e il profilo di business solido della Capogruppo di Reale Group, caratterizzato da un positivo posizionamento sul mercato italiano, cileno e spagnolo, sono stati elementi determinanti nella valutazione del Rating. L’espansione della presenza in Spagna e in Cile contribuisce agli utili del Gruppo, rappresentando un “core asset” secondo la metodologia del Rating Fitch.

Il rating di Reale Mutua (BBB+), è condizionato dal rating dell’Italia (BBB-) e una variazione sul rating dello Stato impatterebbe sul rating della Società.

“Un’importante conferma della solidità e del dinamismo di Reale Group che ci dà grande soddisfazione e ci mette nelle migliori condizioni per cogliere le tante opportunità che la ripresa saprà offrire” – dichiara Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua.

Reale Group è un Gruppo internazionale operante in Italia, in Spagna e in Cile attraverso la Capogruppo – Società Reale Mutua di Assicurazioni, la più grande compagnia assicurativa italiana in forma di mutua e le sue controllate. Offre soluzioni e tutela a più 4,6 milioni di clienti in campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi; con oltre 3.700 dipendenti tra Italia, Spagna e Cile, Reale Group evidenzia una solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità (Solvency II), calcolato secondo il Modello Interno Parziale di Gruppo, pari al 293% (ISEM2021).

Reale Group al 30/06/2021 ha chiuso con utile pari a 151 milioni di euro, con una raccolta premi superiore ai 2,63 miliardi di euro, in crescita del 5,5% rispetto all’analogo periodo del 2020.

