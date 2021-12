(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 COMUNICATO STAMPA / 18 dicembre 2021

Fimaa presenta l’edizione 2022 di Guida Casa

TRENTO. Un mercato in crescita, sostenuto da più fattori. Così la presentazione dell’edizione 2022 di Guida Casa, la guida curata da Fimaa Trentino, ha fotografato l’andamento delle compravendite immobiliari e degli affitti in provincia di Trento. Risparmio delle famiglie, incentivi, economia in crescita e tassi per ora ancora favorevoli sono condizioni che hanno spinto il mercato in questo secondo anno contrassegnato dal covid-19.

Guida Casa si conferma ancora una volta il testo di riferimento per il mercato immobiliare in provincia di Trento; uno strumento ben conosciuto anche fuori dai confini provinciali e la cui autorevolezza è cresciuta di anno in anno fino a consolidarsi come riferimento per tutto il mercato delle compravendite.

Ieri, all’auditorium Perini di Seac, il presidente Fimaa Severino Rigotti ha diretto i lavori di presentazione della nuova guida, di fronte ad un pubblico numeroso seppur limitato per via delle restrizioni. In apertura, un video di presentazione del lavoro dell’agente: un lavoro complesso, articolato, che necessita di quella professionalità e serietà che Fimaa garantisce: perché l’acquisto o la vendita di un immobile rappresenta molto spesso un passo importante nella vita di ciascuno ed è necessario che venga condotto con la massima scrupolosità e attenzione.

In apertura, dopo i saluti del presidente di Confcommercio Trentino Giovanni Bort che si è complimentato per l’ottimo lavoro svolto dalla federazione, di cui Guida Casa è soltanto uno dei tanti progetti, anche l’assessore provinciale Roberto Failoni ha voluto partecipare alla presentazione, approfittando di una pausa dei lavori consiliari. «Come Provincia sosteniamo – ha detto – il lavoro professionale e di chi rispetta le regole: abbiamo voluto considerare anche gli affitti di appartamenti privati come essenziali per la ricettività turistica. Merito quindi all’attività di Fimaa, sia per la Guida che per la professionalità con cui viene presidiato il mercato immobiliare trentino. Da parte nostra saremo sempre attenti alle esigenze della categoria e cercheremo di rispondervi nel miglior modo possibile».

