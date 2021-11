(AGENPARL) – mar 09 novembre 2021 A ROMA DUE OPERAI EDILI MORTI IN DUE GIORNI. E’ IL QUARTO INCIDENTE MORTALE NEL 2021 A ROMA IN EDILIZIA. ERA DAL 2011 CHE NON SI RAGGIUNGEVA UN NUMERO COSI ALTO DI VITTIME.

“Con rabbia assistiamo al secondo incidente mortale in

edilizia in due giorni”. Così in una nota Il segretario generale della Filca CISL di Roma Nicola Capobianco .A perdere la vita oggi è un operaio romano di 41 anni,

la stessa età dell’operaio romeno che ieri ha perso la vita in via Gregorio VII per una caduta dall’alto.

“Il nostro pensiero va alle famiglie dei due operai a cui rivolgiamo

le nostre sentite condoglianze” continua Capobianco.

A Roma è il quarto incidente mortale dall’inizio

dell’anno, era dal 2011 che non si raggiungeva un numero cosi alto di vittime. Dal

2003 a Roma sono morti 76 operai. La sicurezza sul lavoro è una priorità, non è

possibile morire sul posto di lavoro.

“Non ci possono essere cali di attenzione

su un tema cosi delicato, per questo chiediamo

ispezioni e controlli mirati, l’introduzione della patente a punti per le

imprese e l’inserimento nei programmi scolastici delle materie della salute e

della sicurezza sul lavoro” conclude Nicola Capobianco.

