(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 ‘FACCIAMO LUCE SULL’ENDOMETRIOSI’: QUASI 70 ATTIVITA’ COMMERCIALI ADERISCONO ALL’INIZIATIVA PROMOSSA DA COMUNE E COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’

Vetrine in giallo e distribuzione di materiale informativo in occasione della ‘Giornata Mondiale dell’endometriosi’ che ricorre lunedì 28 marzo

Sono quasi 70 le attività commerciali del territorio che hanno aderito all’iniziativa ‘Facciamo luce sull’endometriosi’ promossa dal Comune e dalla Commissione pari opportunità in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti, Cna e A.L.I.C.E Odv (Associazione Lotta Italiana per la consapevolezza sull’Endometriosi) in occasione della Giornata Mondiale dell’endometriosi che ricorre lunedì 28 marzo. I negozi aderenti allestiranno o illumineranno di giallo le proprie vetrine e distribuiranno materiale informativo fornito da A.L.I.C.E Odv.

“Con questa iniziativa inserita nel calendario di eventi che abbiamo promosso nel mese di marzo in occasione della Giornata internazionale della donna, vogliamo sensibilizzare e informare la comunità, facendo anche attività di prevenzione, suuna patologia ginecologica cronica e invalidante che condiziona la vita di oltre 3 milioni di donne italiane – spiegano l’assessore ai diritti Serena Frediani e la presidente della Commissione Pari Opportunità Alice Pani -. Siamo molto soddisfatte della grande adesione all’iniziativa da parte delle attività commerciali del nostro territorio che ringraziamo per la loro preziosa collaborazione insieme alle associazioni di categoria. Nel mese di marzo abbiamo promosso anche un corso di auto difesa rivolto alle donne che ha ottenuto un grande successo con il doppio delle iscritte rispetto ai posti iniziali messi a disposizione. Cogliamo l’occasione per dire grazie all’associazione Hagakure Karate di Capannori per la grande disponibilità dimostrata”.

Di seguito l’elenco dei negozi che hanno aderito: Marlia:Evos Parrucchieri, Estetica Camilla, Beauty Center Incanto, Emporio Frediani, Cartomania, DMMR Hair Club, Armonia Hair Style, Marco Paolini Parrucchiere, Oro nero centro estetico e nails, Parrucchieri Group, Comitato Agorà. Lammari: Alex Tattoo, Antonella & Kety parrucchiere, Glamour Parrucchieri, Glow Hair Studio, Matis Parrucchieri. Segromigno in Piano: Studio Immagine Parrucchieri, Blu Angels Snc Parrucchieri, Concetta e Genny parrucchiere, Fabila Giorgina Estetica, Anna Abbigliamento. Segromigno in Monte: Supermercato Sigma, Ramona Hair Style, Per te.. Genny parruchiera. Camigliano: Armonie Centro Estetico. San Colombano:’Hair B’ Parrucchieri. Gragnano: Dina Fashion Style. Lunata: ‘A farmi bella da Angelica’, Rubino Hair Studio, Profumeria Franca. Capannori: Estetica Isabella, Serinela Hair & Beauty, Riflessi di donna, Petali di Lisianthus Estetica, Roberta Hair Beauty, Puffetta Coiffeur by Marzia, Gabrielli Dana fioraio; Clubeauty, Gabrielli Viaggi, Ambulatorio veterinario I migliori amici. Tassignano: Parrucchieri New Look, Bellessere centro Estetico. Carraia: Daniela Acconciature. Guamo: Estetica Beauty Planet, Paola & Ilaria Parrucchieri estetica, Prestige parrucchieri, Parrucchieri Pardini Paola, I Line centro estetico. Coselli: Controvento Acconciature. Verciano: VI.VA Parrucchiera, Massa Macinaia: Nardi Silvia parrucchieri.Colognora: Marraccini Paola parrucchieri. San Ginese: Locanda San Ginese B&B. San Leonardo in Treponzio: parrucchiera Sonia, Le chicche di Paola, Estetista Mariposa, Vanity Abbigliamento, Fiorista l’Orchidea, Pasticceria Fabirica, lavanderia Silvia, Tuo Look Parrucchiera, Martina Hildebrandt immobiliare, Farmacia Amelia Biagi. Pieve di Compito: Frantoio Sociale del Compitese, Parrucchiera Idea e Bellezza, Antica Bottega ‘Al Galli’. Colle di Compito: Francesca Massoni Estetica e Acconciature.Castelvecchio di Compito : Body Harmony Estetica. Ruota: Ultimo Bar

I negozi distribuiranno alle donne anche i tagliandini con cui fino al 1° maggio sarà possibile ritirare una piantina di camelia presso il Camelieto del Compitese.

Capannori, 25 marzo 2022

Lorella Sartini