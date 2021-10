(AGENPARL) – ven 08 ottobre 2021 Ex Fiera di Roma, Asia-USB ammessa come parte civile al processo contro Parnasi, De Vito e Mezzacapo

La Procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio per Parnasi, De Vito, Mezzacapo ed altri nelle vicende inerenti la costruzione del nuovo stadio della Roma, della ristrutturazione della ex Fiera di Roma e dei rapporti intercorrenti tra gli indagati.

Alla scorsa udienza del 25 marzo 2021, Asia USB, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Perticaro, ha depositato il proprio atto di costituzione di parte civile nel procedimento penale, chiedendone l’accoglimento.

Asia USB, grazie all’assistenza della propria difesa, dichiara sin d’ora il proprio impegno a una partecipazione attiva nel processo penale affinché vengano accertate le condotte penali che hanno determinato il mancato raggiungimento della finalità pubblica. Auspica che inizi una stagione, da molti agognata, che obblighi al risarcimento alla nostra città chi ha speculato sull’interesse pubblico (un esempio la truffa sull’edilizia agevolata nei piani di zona) e ha stravolto la vita di centinaia di migliaia di cittadini romani.

Asia-USB

Roma 8-10-2021

