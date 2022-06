COMUNICATO STAMPA – EVENTO DEL 18 GIUGNO 2022

(AGENPARL) – sab 18 giugno 2022 DIREZIONE MARITTIMA – GUARDIA COSTIERA

CAGLIARI

PERSONE SOCCORSE IN MARE DA UNA MOTOVEDETTA

DELLA GUARDIA COSTIERA

Nelle prime ore della giornata odierna la Guardia Costiera di Cagliari ha portato a termine un’operazione di soccorso a favore di quattro persone in località “Is Morus” nel Comune di Pula.

L’operazione ha avuto inizio a seguito di numerose segnalazioni telefoniche giunte alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Cagliari, tramite il Numero Blu per le emergenze in mare 1530, che riferivano di richieste di aiuto provenire dallo specchio acqueo antistante la spiaggia di “Is Morus” nel Comune di Pula.

Immediatamente veniva disposto l’invio in zona della dipendente Motovedetta CP 320 e, contestualmente, di un Motopesca locale in navigazione nei pressi della zona interessata.

Due delle persone in difficoltà riuscivano a giungere in spiaggia a nuoto in stato di ipotermia e, intercettate dai Carabinieri di Sarroch in precedenza allertati, affidate alle cure del personale del 118.

Nel contempo la Motovedetta CP 320 della Guardia Costiera individuava in acqua le altre due persone, procedendo al loro salvataggio.

Queste ultime, anch’esse in evidente stato di ipotermia, venivano condotte in porto a Cagliari e affidate alle cure dei sanitari.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto parrebbe che le quattro persone, cittadini extracomunitari, siano giunte in nottata in prossimità della costa sarda a bordo di una piccola imbarcazione, successivamente affondata per cause al momento non note.

Cagliari, 18 Giugno 2022

Reparto Operativo Fax. 070/684084

🔊 Listen to this