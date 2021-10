(AGENPARL) – gio 28 ottobre 2021 La Guardia Costiera di Mazara del Vallo impegnata in attività di evacuazione medica in mare

Nella tarda serata di ieri la Guardia Costiera di Mazara del Vallo, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Palermo, è stata impegnata nella delicata gestione di un’evacuazione medica di un migrante che si trovava a bordo della nave “SNAV ADRIATICO”. La richiesta di soccorso è giunta dal comandante della nave che ha allertato la sala operativa della Capitaneria di porto mazarese, richiedendo assistenza per una persona colpita da arresto cardiaco.

I medici della Croce Rossa presenti a bordo della “SNAV ADRIATICO”, infatti, non appena riconosciuti i chiari sintomi di un infarto in corso, hanno prestato le prime cure effettuando un massaggio cardiaco. Subito dopo, tuttavia, hanno richiesto la possibilità di sbarcare il malcapitato presso il porto più vicino per l’immediato trasposto al Pronto Soccorso.

