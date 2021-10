(AGENPARL) – mar 12 ottobre 2021 ESCI DAI GIOCHI: FUMETTI IN MOSTRA A VILLA VENIER

“Se vuoi davvero vincere, smetti di giocare” è il messaggio della campagna di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo realizzata dall’ULSS 9 Scaligera che ha coinvolto 36 fumettisti i cui lavori saranno in mostra a Villa Venier dal 13 ottobre al 12 novembre 2021.

Giocare d’azzardo è un comportamento a rischio per la salute. Può creare dipendenza e necessita di una diagnosi specialistica e di adeguati supporti psicologici e sociali. Le attività di prevenzione dell’ULSS9 scaligera si concentrano nelle scuole, ma si rivolgono anche ad insegnanti e genitori, alle forze dell’ordine e alla popolazione attraverso eventi di sensibilizzazione come questo patrocinato dal Comune di Sommacampagna che vede la partecipazione di tanti vignettisti che si sono cimentati nel delicato compito di portare in evidenza una dipendenza che non va sottovalutata, come ricorda l’Assessora alla Cultura Eleonora Principe «Li ringrazio perché si sono uniti per una causa comune e hanno tradotto in un linguaggio contemporaneo, capace di parlare anche ai nostri giovani, l’impellenza di raggiungere e tendere una mano alle persone affette da ludopatia. La sinergia tra ambito sociale e culturale è imprescindibile all’interno di una Comunità che voglia definirsi tale».

La chiusura delle sale slot legata all’emergenza sanitaria ha temporaneamente frenato il gioco d’azzardo e ridotto il numero di pazienti patologici assistiti dai Servizi dipendenze (Serd) ma i numeri dicono che non è possibile abbassare la guardia «Vorrei fare un appello a chi pensa di essere a rischio o di avere già un problema con il gioco d’azzardo ma anche a chi lo vive di riflesso perché ne soffre un componente familiare: contattate l’Ambulatorio dedicato dell’ULSS9 Scaligera del Distretto 4 di Villafranca – conclude l’Assessora alle Politiche Sociali, Paola Pighi – La soluzione c’è, nulla è irreparabile attivando gli strumenti di sostegno adeguati. I professionisti dell’ULSS9 sono pronti a dare tutto il supporto necessario».Questi i contatti dell’Ambulatorio per la prevenzione e il trattamento del Gioco d’Azzardo Patologico dell’Ulss 9 Scaligera:

