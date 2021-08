(AGENPARL) – sab 21 agosto 2021 SI CALA DA UNA FINESTRA CON DELLA DROGA,

I CARABINIERI LO FERMANO MENTRE TENTA DI SCAPPARE.

ARRESTATO CITTADINO MAROCCHINO.

Nella nottata di oggi, i carabinieri del Nucleo Natanti di Venezia hanno

arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, invasione

di edifici, violazione della normativa in materia di immigrazione e resistenza,

violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale” un trentenne marocchino,

pluripregiudicato e noto alle forze dell’ordine. Lo stesso, infatti, intento a

calarsi dalla finestra di un appartamento disabitato gestito dall’ATER, è stato

notato da una pattuglia di carabinieri in vigilanza notturna nelle calli del

Sestiere Castello; fermato per essere identificato, ha reagito aggredendo i

militari, minacciandoli e cercando di darsi alla fuga. Immediatamente bloccato,

è stato trovato in possesso di eroina e di materiale destinato al taglio ed al

confezionamento della droga.

Da un controllo approfondito anche nell’abitazione dalla quale è uscito, sono

stati rinvenuti e sequestrati altri oggetti utili nell’attività di spaccio. Su

disposizione dell’Autorità Giudiziaria lagunare, questa mattina, l’uomo,

irregolare sul territorio nazionale è stato condotto in Tribunale dove è stato

convalidato l’arresto ed è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia

di giudiziaria in attesa di processo. Sono tutt’ora in corso accertamenti volti a

capire come mai il cittadino extra-comunitario si trovasse in

quell’appartamento e se vi fossero altre persone in sua compagnia.

