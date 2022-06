(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 8 giugno – “GIOVEDÌ 9 giugno, Via IV novembre si trasformerà in un “parco festa” per la chiusura della mia campagna elettorale. Una festa pensata soprattutto per i bambini, le famiglie e i cittadini di Ciampino”. Lo dichiara, in una nota, il sindaco uscente di Ciampino, Daniela Ballico, candidata alle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno.

“Per questa festa di chiusura abbiamo deciso di non invitare politici e vi saluterò solo io nella speranza di diventare presto di nuovo il vostro Sindaco. Solo un grande spettacolo, per festeggiare i bambini e i ragazzi di Ciampino, che sono il nostro futuro e l’anima della nostra città. Ci saranno spettacoli di magia, sketch, trucca bimbi, zucchero filato, pop corn, e un’animazione pensata per tutte le fasce d’età”.

“Non potendo quest’anno festeggiare la fine delle scuole con i nostri ragazzi e la consegna dei diplomi – continua la Ballico – ci è sembrata una bella idea organizzare una festa poco politica e molto divertente e spensierata”.

“Fare il sindaco è una missione, e il fine di tutto il nostro impegno e di tutta la nostra passione, è proprio quello di lasciare una città migliore di come l’abbiamo ereditata. Lasciare ai nostri giovani e ai nostri figli una città più decorosa, più pulita, più moderna, in modo da consegnarla nelle loro mani con una visione rinnovata del futuro e intendiamo continuare nel percorso interrotto”.

“Il 9 giugno vi aspettiamo, a via IV novembre, dalle ore 18, per passare qualche ora spensierata e in allegria, l’invito è aperto a tutti i cittadini, per riportare un sorriso e un momento di socialità dopo il troppo tempo che siamo stati costretti a passare isolati e distanziati”.

