(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 Economia circolare e agricoltura, alla ricerca di soluzioni sicure e sostenibili con il progetto SLURP

L’Università degli Studi di Brescia è capofila del progetto finanziato con 240 mila euro da Fondazione Cariplo. L’obiettivo, fornire una base scientifica per il riutilizzo sicuro dei fanghi di depurazione in agricoltura

Venerdì 3 dicembre il workshop online di apertura del progetto

Brescia, 1 dicembre 2021 – Riutilizzare i fanghi di depurazione in agricoltura è sicuro? Per fornire una risposta realistica alla domanda e promuovere l’economia circolare nella piena salvaguardia dell’ambiente, nasce SLURP – SLUdge (and other residues) Recovery in Agricolture: Environmental and Health Protection. Capofila del progetto – finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando “Economia circolare 2020” con 240 mila euro – l’Università degli Studi di Brescia, che partecipa con cinque Dipartimenti e coordina le attività svolte dall’Università degli Studi di Milano, dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e dall’Helmholtz Zentrum di Monaco di Baviera.

La produzione di fanghi in Europa è di circa 10 milioni di tonnellate all’anno. Essi rappresentano un substrato ottimale per l’agricoltura, grazie al loro prezioso contenuto di carbonio organico, azoto, fosforo e micronutrienti. La normativa ne consente il recupero, ma è auspicabile una più approfondita valutazione dei potenziali effetti negativi sull’ecosistema e sulla salute umana, attraverso un confronto con le caratteristiche dei substrati massivamente utilizzati in agricoltura (es. liquami zootecnici). Scopo di SLURP è quello di fornire una base scientifica per la definizione di un protocollo di caratterizzazione dei fanghi di depurazione (e altri residui organici riutilizzabili in agricoltura), basato su test chimico-fisici ed ecotossicologici.

«Le nostre attività quotidiane causano un impatto sull’ambiente a livello globale – spiega il prof. Giorgio Bertanza, Responsabile del progetto -. L’acqua, il suolo e gli alimenti possono contenere sostanze chimiche nocive e le risorse naturali devono essere preservate. Il progetto SLURP unisce la necessità di tutelare la salute umana e degli ecosistemi acquatici e terrestri all’esigenza di garantire il recupero di materia nel contesto di un’agricoltura sostenibile, inquadrata nella prospettiva dell’economia circolare».

Il team di SLURP è multidisciplinare e comprende competenze di ingegneria sanitaria-ambientale, chimica analitica e ambientale, agronomia, microbiologia agraria, ecologia, tossicologia umana e ambientale, igiene e sanità pubblica. Il progetto, che avrà una durata di 30 mesi, ha avuto inizio ufficialmente a maggio 2021 e al momento sono in corso le prime analisi finalizzate a studiare l’impatto dei fanghi sugli organismi viventi e sugli ecosistemi.

Venerdì 3 dicembre, dalle 14:30, è in programma il workshop online di apertura del progetto, dal titolo “L’ecotossicologia per l’economia circolare”. Dopo i saluti di apertura, il programma introduttivo prevede gli interventi di Carlo Collivignarelli (UniBs), Francesco Fatone (Università Politecnica delle Marche), Stefano Bina (WaterAlliance), Massimo Cornaviera (Viveracqua), Elisabetta Confalonieri (Regione Lombardia) e Sergio Padovani (ARPA Lombardia). Dalle 16:50 si entra nel vivo del progetto con Giorgio Bertanza (UniBs), Sara Castiglioni (Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri), Andrea Binelli (Università degli Studi di Milano), Roberta Pedrazzani (UniBs), Camilla Della Torre (Università degli Studi di Milano), Peter Schroeder (Helmholtz Zentrum) e Gianni Gilioli (UniBs). In allegato il programma completo.

🔊 Listen to this