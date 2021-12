(AGENPARL) – lun 20 dicembre 2021 POLIZIA DI STATO

Salerno, 20 dicembre 2021

FESTIVITA’ NATALIZIE: GLI AUGURI DELLA POLIZIA DI STATO A TUTTI GLI ITALIANI.

Video ufficiale per augurare buone feste.

La Polizia di Stato, con il video ufficiale realizzato in occasione delle festività natalizie, vuole porgere un messaggio di augurio e di speranza a tutti i cittadini per il nuovo anno.

Nel filmato, i poliziotti decorano l’albero di Natale insieme ai bambini e, idealmente, insieme a tutti coloro con i quali, durante l’anno, sono state condivise esperienze di lavoro e servizi di prossimità.

Sull’albero una piccola pallina della Polizia, presente sugli abeti delle piazze più importanti d’Italia, per testimoniare il forte legame con le nostre comunità per le quali la Polizia di Stato, nel segno del motto #essercisempre, ogni giorno è impegnata per garantire condizioni di sicurezza, con la massima attenzione alle persone fragili.

