Martina Franca, 4 giugno 2022

Modifiche temporanee alla circolazione per consentire le riprese

cinematografiche, alcune integrazioni

Ad integrazione di quanto riferito sull’ordinanza dirigenziale (n. 276 del 2 giugno 2022) della

Polizia Locale che introduce modifiche temporanee alla circolazione in alcune strade e piazze del

centro storico e dell’extramurale, si precisa quanto segue:

 Il transito ai residenti della zona sarà sempre garantito e favorito in tutte le strade

interessate dalle riprese cinematografiche. Così come sarà garantito il transito dei mezzi

di soccorso e delle forze dell’ordine.

 Le uniche zone interdette al transito dei non residenti, lunedì 6 e martedì 7 giugno, per

l’intera giornata, sono piazza Plebiscito, piazza Maria Immacolata e via Garibaldi,

interessate alle riprese, nelle quali saranno chiuse le attività commerciali e di ristorazione.

 Le strade e le piazze di accesso al centro storico, nei giorni 6 e 7 giugno, saranno presidiate

da agenti delle forze dell’ordine e dagli steward della casa di produzione cinematografica

disponibili a fornire qualsiasi indicazione e informazione ai cittadini e a tutti coloro che

saranno di transito.

