(AGENPARL) – gio 26 agosto 2021 Durigon, Becchetti (Lega) “Chi sceglie macchina fango qualifica se stesso”

“Voglio rivolgere a Claudio Durigon, un amico prima di tutto il resto, la mia completa vicinanza, umana e politica. Il prezioso lavoro svolto al Mef e al ministero del Lavoro non può essere cancellato, il contributo a questo Paese vale più di mille parole. Quei benpensanti soloni che si sentono unici portatori di non si è ben capito quale patente di democrazia, da oggi devono tacere. Chi sceglie la macchina del fango come arma di propaganda qualifica se stesso e la dimensione ignobile della propria azione politica. E’ importante sottolineare le differenze di chi si spende per il Paese e chi invece cerca consensucci facendo leva su ideologie di cui nessuno, Durigon in testa, sente nostalgia”

E’ quanto dichiara il coordinatore romano della Lega, Alfredo Becchetti

Roma 26 agosto 2021

Gianandrea Sapio

