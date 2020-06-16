COMUNICATO STAMPA DUE

(AGENPARL) – mar 16 giugno 2020 BOLOGNA
BOLOGNA, 16 GIUGNO – DALLE PRIME ORE DELL’ALBA 100 CARABINIERI STANNO ESEGUENDO 9 MISURE CAUTELARI E 12 PERQUISIZIONI TRA LE PROVINCE DI BOLOGNA, FIRENZE, REGGIO CALABRIA, MESSINA E VITERBO PER TRAFFICO, DETENZIONE E SPACCIO DI STUPEFACENTI, ED INTESTAZIONE FITTIZIA DI BENI. AL CENTRO DELLE INDAGINI, SVILUPPATE DAL REPARTO OPERATIVO DEL COMANDO PROVINCIALE DI BOLOGNA, COORDINATE DALLA LOCALE DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA, UNA RAMIFICATA CONSORTERIA DI SOGGETTI A VARIO TITOLO ORGANICI E/O CONTIGUI AD ALCUNI DEI PIU’ NOTI CASATI DELLA ‘NDRANGHETA CALABRESE, ATTIVA NELL’IMPORTAZIONE DI RILEVANTI QUANTITATIVI DI STUPEFACENTI, SOPRATUTTO COCAINA, PROVENIENTI DAL SUDAMERICA E DESTINATI ALLE PIAZZE EMILIANO – ROMAGNOLE E TOSCANE.
LE INVESTIGAZIONI CONSENTIVANO, TRA L’ALTRO, DI DOCUMENTARE STRUTTURA ED ASSETTI ORGANIZZATIVI INTERNI DELLA CONSORTERIA – ARTICOLATA SU UNA BASE LOGISTICO/OPERATIVA PRINCIPALE NEL CAPOLUOGO ED UNA CELLULA DISTACCATA STRATEGICAMENTE POSIZIONATA IN UN TRANQUILLO PAESE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE – OLTRE ALL’UTILIZZO DA PARTE DEGLI INDAGATI DEI PIU’ MODERNI DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE, RESI DISPONIBILI DA QUALIFICATI CONTATTI DI MATRICE ALBANESE. LE ATTIVITA’ SONO TUTTORA IN CORSO.