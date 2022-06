Comunicato stampa – Drink&Draw: un aperitivo speciale nel segno dell’arte

(AGENPARL) – ven 24 giugno 2022 > Drink&Draw: un aperitivo speciale nel segno dell’arte

> Tre appuntamenti aperti a tutti alla Fornace del Museo a Montelupo Fiorentino con artisti che guideranno i partecipanti nella sperimentazione di tecniche artistiche e pittoriche

> Una nuova e originale formula per l’ora dell’aperitivo, la propone la Fondazione Museo Montelupo nell’ambito del programma di Cèramica off e mettono insieme workshop artistici, musica di qualità e apericena con prodotti tipici e cocktail bar.

> Con Drink and Draw intendiamo una serie di serate a tema in cui ogni partecipante avrà modo di sperimentare il disegno dal vero di modelli o nature morte. Ogni serata sarà unica e condotta da artisti diversi.

> Un modo un po’ antico ma allo stesso tempo molto attuale di intendere il piacere di disegnare quasi accademicamente in compagnia, sorseggiando una bicchiere di vino o altro a scelta.

> Non si richiedono particolari doti di disegno, ma l’idea giocosa di mettersi alla prova disegnando dal vero.

> Tre gli appuntamenti in programma

> Martedì 28 GIUGNO, ore 19-22

> Workshop con GIULIA CANTARUTTI

> “IL SOGNO AMERICANO E L’IMMIGRATO”

> Disegno con modello modello in posa, abbigliato con abiti anni venti e una valigia di cartone dell’epoca. Con incursioni musicale swing e jazz.

> Martedì 5 LUGLIO, ore 19-22

> Workshop con SHILHA CINTELLI

> HAI MAI DISEGNATO UN LIBRO CHE HAI LETTO?

> Leggi, Immagina, Disegna

> in collaborazione con la Biblioteca Di Montelupo Fiorentino e la rete bibliotecaria del circuito Empolese-Valdelsa

> Il workshop nasce dall’esigenza di coinvolgere tutta la comunità montelupina e non, a riappropiarsi di una realtà importante del territorio come quella della Biblioteca di Montelupo. Ogni partecipante sarà invitato ad immergersi nella Biblioteca e a scegliere un libro, dal quale elaborerà poi un immagine da riprodurre disegnandola su carta. Non solo si potrà venire a Montelupo per scegliere il libro, ma si potrà prenotare il libro anche attraverso la piattaforma online della rete bibliotecaria del circuito Empolese – Valdelsa. Un progetto che intende allargarsi sul tutto il territorio, con l’intento formare una piccola ma grande rete di connessioni che unirà la lettura e il disegno. Qualora i partecipanti fossero impossibilitati a recuperare il libro in nessuna di queste opzioni, sarà possibile portare un libro che si possiede a casa. La finalità di questo workshop sarà quella di dar voce all’immaginazione attraverso il disegno libero. Sarete condotti nell’esercizio di disegno creativo da parte dell’artista Shilha Cintelli.

> Ogni disegno eseguito su carta da ogni partecipante, potrà essere utilizzato successivamente come immagine da trasferire su un piatto in ceramica.

> Martedì 19 LUGLIO, ore 19-22

> Workshop con MARCO RAPARELLI

> “UN RITRATTO COLLETTIVO”

> Il workshop riprende il tema del Cantiere che Raparelli ha condotto per l’edizione 2021 di Ceramica OFF e ne sviluppa i contenuti allargandosi alla partecipazione della comunità: “la mia intenzione è quella di sviluppare, con i partecipanti al workshop, una sorta di ritratto collettivo invitandole a disegnare il loro prossimo senza decorativismi, in base alle proprie possibilità. Questa azione non è tesa a produrre delle caricature ma ad attivare una dinamica partecipativa e inclusiva utilizzando un mezzo espressivo come il disegno e la tecnica della ceramica”

> I ritratti saranno dipinti su piatti bianchi con smalto nero. Successivamente i piatti saranno cotti nel forno del Museo e consegnati ai partecipanti. Potranno essere eseguiti ritratti su carta, da trasferire successivamente su ceramica tramite decalcomania, con modalità da stabilire con il Museo.

> DOVE si svolgono i drink & draw

> Giardino della Fornace del Museo e del Palazzo Podestarile di Montelupo, com ingressi da

> via Giro delle Mura, 88 e via Baccio da Montelupo, 45

> COME FUNZIONA

> I laboratori artistici sono adatti ad un pubblico di adulti e bambini

> Il gruppo adulti è seguito direttamente dall’artista

> Il gruppo bambini è seguito da un operatore museale con la supervisione dell’artista

> QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

> Adulti Euro 15.00

> Bambini (fino a 10 anni) Euro 10.00

> LA QUOTA COMPRENDE

> Il laboratorio con la consegna dell’opera prodotta

> Un drink (o una bibita per bambini) accompagnato dalla selezione di prodotti dell’apericena

> Le consumazioni successive sono a carico dei partecipanti

> ***

> Posti disponibili (tra adulti e bambini): 50

> Max gruppo bambini: 20

> ***

> Prenotazione fortemente consigliata.

> ***

> Info & prenotazioni:

> Dott.ssa Silvia Lami

> Comunicazione e Servizi di supporto

🔊 Listen to this