COMUNICATO STAMPA: Donato al Comune un quadro di Maceo Casadei, che arricchisce la collezione del Palazzo comunale

sab 25 giugno 2022 Donato al Comune un quadro di Maceo Casadei

Andrà ad arricchire la collezione già presente nel Palazzo comunale

L’assessore alla cultura Cesare Zavatta ha incontrato Alessandro Paris che ha

donato al comune un quadro di Maceo Casadei, pittore forlivese, considerato

«tra i principali continuatori della tradizione figurativa ottocentesca in ambito

romagnolo».

L’opera rappresenta un mazzo di fiori di campo.

E’ un acquerello a stampa applicato su tavola di legno con un passepartout

attorno. La stampa è stata probabilmente elaborata con vernice trasparente,

con pennellate ad imitazione di quelle del quadro.

Il quadro è stato ritrovato in un’abitazione a Trento di proprietà del signor Paris,

il quale, essendo a conoscenza della collezione del comune di Cervia dedicata

a Maceo Casadei, l’ha donato all’amministrazione.

Nella sede del Palazzo comunale infatti sono presenti altri trentasei quadri

dell’artista forlivese, opere ad olio, ad acquerello e ad affresco, visibili al

pubblico gratuitamente.

L’Assessore ha ringraziato il signor Paris per la donazione che andrà ad

arricchire la collezione già presente.

Cervia, 25 giugno 2022

Cervia, 25 giugno 2022

www.comunecervia.it

