Domenica 12 settembre appuntamento con MONTELUPO IN FIORE

Esposizioni di fiori, eventi e laboratori per bambini in centro storico

Montelupo in Fiore cambia data. Dal mese di marzo, tradizionale appuntamento di primavera, si sposta alla fine dell’estate. Uno slittamento ovviamente dovuto alla situazione sanitaria del periodo.

La manifestazione in questa versione di fine estate offre tanti e variegati appuntamenti.

I banchi di fiori e piante che si snodano per le strade del centro storico sono i protagonisti, ma attorno all’esposizione floro vivaistica ruotano tanti altri appuntamenti.

Già a partire da sabato 11 settembre inizia The Pettinato Market Party, presso la FACTO FACTO GALLERY in via XX Settembre 37. Sabato dalle 14:00 alle 21:30 e domenica dalle 10:00 alle 20:30.

Un appuntamento che nasce con l’intento di creare un ambiente in cui venga promossa la sostenibilità, l’economia circolare e i giovani artisti e artigiani del territorio,ma anche uno spazio sociale, di stile e di divertimento. Il Market Party è aperto a artisti e artigiani di tutta la Toscana, che hanno la possibilità di proporre e vendere le loro creazioni. Prenderanno parte al market artigiani del gioiello, abbigliamento vintage, nuovi brands e djs

Laboratori per bambini a cura della Cooperativa Ichnos. Un’attività che abbina una camminata lungo la Pesa alla ricerca di erbe spontanee, con curiosità e approfondimenti dedicati al regno vegetale e animale. Sono previsti 2 turni uno la mattina alle 10.00 e l’altro il pomeriggio alle 16.00 con punto di ritrovo in piazza dell’Unione Europea zona fontanello.

Non è necessaria la prenotazione

L’associazione Pro Loco propone “Drum Circle: connettere la comunità tramite il ritmo”, condotto da Michele Andriola. Dalle 16 alle 17.30 in centro storico, aperto a tutti e non è richiesta la prenotazione.

Si tratta di un evento sociale in cui la musica e le percussioni sono il veicolo attraverso il quale le persone sperimentano il suono, l’armonia e la possibilità di fare “gruppo” attraverso di essi.

Il Drum Circle è aperto a tutti, musicisti e non, senza limiti di età, non occorre portare niente e non occorre avere capacità tecniche e musicali sull’uso delle percussioni

Durante l’arco della giornata gli spettacoli di danza delle scuole del comune animeranno la manifestazione sia durante la mattina sia durante il pomeriggio.

Piazza Centi, 9.00 – 13.00: Dance Project

Piazza Salvo D’Acquisto, 9.00 – 13.00: Move

Piazza Centi, 15.00 – 19.00: MiosotysPiazza Salvo d’Acquisto, 15.00 – 19.00:Artlab TribooVia Baccio, 15.00 – 19.00: Enars Ballet

Durante l’orario di tutta la manifestazione resterà aperto l’Infopoint di corso Garibaldi

Ovviamente sarà possibile visitare il Museo della Ceramica, aperto dalle 10.00 alle 19.00.

