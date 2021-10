(AGENPARL) – gio 07 ottobre 2021 Danza all’aperto in Pinetina sulle note del “Carnevale degli animali”

Le performance andranno in scena domenica 10 ottobre dalle 15.30 alle 17

VEZZANO SUL CROSTOLO (7 ottobre 2021) – Domenica 10 ottobre la Pinetina di Vezzano si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dedicato alla danza.

Dalle 15.30 alle 17 andranno in scena diverse perfomance, in differenti punti del parco, in cui i danzatori daranno vita agli animali rappresentati nei vari brani musicali della composizione “Il carnevale degli animali” di Camille Saint Seans.

Si tratterà di uno spettacolo per grandi e piccini, in cui natura, musica e danza si incontreranno dando vita a un’esperienza che trasporterà il pubblico in un mondo immaginario ricco di sorprese.

L’iniziativa è organizzata da Uisp Reggio Emilia con il patrocinio di Comune e Provincia e il contributo di Tessil Bed.

Marco Barbieri

