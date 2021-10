(AGENPARL) – mar 19 ottobre 2021 Segreteria del sindaco

RICONOSCERE IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL’OSSIGENO:

L’AMMINISTRAZIONE MENESINI VUOLE FAVORIRE IL ‘REIMPIANTO

COMPENSATIVO’ DI SPECIE ARBOREE ABBATTUTE SUL TERRITORIO

Una prima importante misura per la lotta al cambiamento climatico

Favorire il ‘reimpianto compensativo’ di alberi e piante abbattuti sul territorio comunale.

E’ questo l’obiettivo dell’amministrazione Menesini che ha dato precisi indirizzi, affinchè

nell’ambito della redazione in atto del ‘Piano del verde’ e del ‘Regolamento del verde’ e

del relativo censimento, venga inserita la regola di non decrementare il patrimonio

arboreo pubblico e privato e pertanto, in caso di abbattimento di specie arboree, si

provveda ad attuare opportune azioni compensative di reimpianto, ripristinando specie

arboree idonee a garantire alla comunità gli stessi effetti benefici che la pianta

precedente garantiva all’ambiente. Si tratta di una prima e importante misura nella lotta

al cambiamento climatico che parte da Capannori. In pratica, secondo quanto sarà

indicato nei piani del verde, sia i soggetti privati che i soggetti pubblici intenzionati ad

abbattere alberi dovranno inviarne comunicazione al Comune. Successivamente un

agronomo valuterà quali e quanti alberi mettere a dimora per garantire la stessa

quantità di ossigeno prodotto dagli alberi abbattuti. I privati che non potranno mettere a

dimora nuovi alberi sul loro terreno potranno farlo su terreni pubblici.

“Riteniamo strategico mettere a sistema tutta una serie di azioni di tutela e incremento

del patrimonio arboreo di proprietà pubblica e privata attraverso la redazione di appositi

piani urbanistici di settore – afferma il sindaco Luca Menesini-. Il nostro obiettivo

principale è migliorare la qualità dell’aria sul nostro territorio e riconoscere quindi il

diritto dei cittadini all’ossigeno ed al valore benefico del patrimonio arboreo, visto che a

causa delle condizioni geografiche peculiari, il nostro territorio è sensibilmente colpito

dalla concentrazione di polveri sottili in atmosfera. Quest’azione per la protezione e

l’implementazione del verde è tra le più importanti che stiamo mettendo in campo per

combattere l’inquinamento dell’aria ed è la prima di una serie con cui diamo il via ad una

vera e propria rivoluzione culturale sul tema del cambiamento climatico, così come

abbiamo fatto nel campo della gestione dei rifiuti. Il patrimonio arboreo rappresenta un

bene da tutelare e conservare fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici e per

abbattere il livello di Pm 10, perchè come è noto gli alberi sottraggono Co2 all’atmosfera

e restituiscono ossigeno, svolgendo una funzione fondamentale per la tutela

dell’ambiente. A Capannori chi abbatterà alberi sia esso un cittadino o un soggetto

pubblico, dovrà reimpiantarne altri che abbiano gli stessi effetti benefici dei precedenti”.

“Gli alberi sono i nostri principali alleati nella lotta al cambiamento climatico e

nell’abbattimento delle polveri sottili con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria e

della vita dei nostri cittadini – sostiene l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro-.

Basti pensare che in un contesto cittadino un albero di medie dimensioni assorbe in

media tra i 10 e i 20 Kg di Co2 l’anno e se collocato in un contesto naturale tra i 20 e i

50 Kg. E’ quindi fondamentale far sì che ogni albero abbattuto venga sostituito, accanto

all’implementazione del nostro patrimonio verde con nuove piantumazioni. Con il

progetto Amaca (Alberi per Migliorare l’Aria a Capannori) ci siamo aggiudicati un

finanziamento regionale di circa 190 mila euro per mettere a dimora circa 1.300 nuove

alberature autctone che, a partire dalla prossima primavera, andranno a rendere più

verdi e più salutari 11 aree urbane, tra cui alcuni parchi e viabilità di varie frazioni.

Nell’ambito della redazione del piano del verde sarà realizzato un censimento degli alberi

presenti sul territorio per poi programmare quanti e quali nuovi alberi mettere a dimora

per raggiungere l’obiettivo della ‘neutralità climatica’.

Sarà fatta deroga al ‘reimpianto compensativo’ nel caso di aree collocate a determinate

quote altimetriche, nel caso di arboricoltura professionale e di abbattimento di piante per

motivi di incolumità pubblica.

Capannori, 19 ottobre 2021

