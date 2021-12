(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 I primi colloqui con la commissione, che verrà nominata ad hoc, si terranno il 20 gennaio prossimo

Dirigente Lavori Pubblici, online l’avviso per la selezione

Ecco i requisiti per accedere e i link per scaricare i moduli. La domanda andrà inoltrata entro il 3 gennaio.

GUBBIO (06/12/2021) – E’ stato pubblicato sull’Albo Pretorio ed è online nella sessione “Bandi e concorsi” del sito internet del Comune di Gubbio, al link https://gat.to/58k0r, un avviso pubblico di selezione per curriculum e colloquio per l’individuazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Aree Interne con contratto a tempo pieno e determinato, ex art. 110.

tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Gubbio, P.zza Grande n. 9, 06024 Gubbio (PG); in questo caso la domanda deve pervenire in plico chiuso, recante all’esterno l’indicazione “Contiene domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per 1’individuazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Aree Interne”

🔊 Listen to this