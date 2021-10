(AGENPARL) – sab 30 ottobre 2021 In occasione del 1 novembre, come da qualche anno a questa parte, è stato deposto al cimitero comunale di Asti un mazzo di rose bianche per ricordare le donne vittime di violenza e tutte le persone che hanno perso la loro vita a causa di discriminazione.

Un piccolo e semplice gesto che ogni anno l’amministrazione comunale compie per far si che le vittime causate dalla violenza non siano dimenticate.

Il Sindaco Maurizio Rasero e le Assessore Mariangela Cotto ed Elisa Pietragalla ricordano che il Comune di Asti lavora quotidianamente attraverso il Nodo Antidiscriminazione a sostegno della cultura del rispetto e di presa in carico di persone vittime di discriminazione.

dott.ssa Giusy MULE’

Comune di Asti

Segreteria del Sindaco

piazza San Secondo n. 1

🔊 Listen to this