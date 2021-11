(AGENPARL) – lun 15 novembre 2021 Legione Carabinieri Campania

Compagnia di Montesarchio

LIMATOLA (BN)

DENUNCIATO 24ENNE DAI CARABINIERI PER GUIDA SOTTO INFLUENZA

DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI.

I Carabinieri del Comando Compagnia di Montesarchio (BN) ed in particolare militari della

Staz. CC. di Dugenta (BN), a seguito di un sinistro stradale occorso in data 24 ottobre 2021

nel comune di Limatola (BN), hanno provveduto a deferire in stato di libertà alla

competente Autorità Giudiziaria un 24enne di Caserta poiché risultante essere positivo

all’esame da assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti.

I militari immediatamente intervenuti sul luogo del sinistro nel quale rimaneva ferito il solo

denunciato, accertavano che lo stesso, a bordo di autovettura, era fuoriuscito dalla sede

stradale andando a collidere contro un albero.

Dai successivi esami alcolemici e tossicologici richiesti ed ottenuti durante il suo ricovero

presso l’ospedale “San Sebastiano e Sant’Anna” di Caserta, il 24enne è risultato positivo a

sostanze alcoliche e stupefacenti del tipo “cannabinoidi”.

Pertanto a suo carico scattava il provvedimento all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di

ebbrezza alcolica e guida sotto l’influenza di sostante stupefacenti e contestualmente si

procedeva al ritiro della patente di guida quale sanzione accessoria della violazione

commessa. Il veicolo sul quale viaggiava era stato già sottoposto a sequestro nella data

dell’evento.

Montesarchio (BN), 15 novembre 2021.

🔊 Listen to this