Delocalizzazioni. Ricci (ALI): "Governo intervenga con nuove leggi a tutela territori e lavoratori"

Roma, 9 dicembre 2021 – “ALI, Autonomie Locali Italiane, sostiene con forza e convinzione l’appello al Governo dei Sindaci di Napoli, Bologna e Firenze sul tema delle delocalizzazioni ‘selvagge’ e improvvise da parte di grandi gruppi industriali che ultimamente stanno interessando i nostri territori. Non possiamo permettere che i nostri cittadini e i nostri territori siano lasciati soli e si trasformino in meri strumenti di profitto e di interessi ‘altri’. Le chiusure improvvise e le decisioni unilaterali comportano instabilità e rotture di reti occupazionali spesso di grandi dimensioni con ripercussioni drastiche per centinaia di lavoratori e famiglie.

I sindaci lavorano da sempre per mettere a terra risorse e per creare lavoro, sviluppo, benessere nelle città e nei territori, sviluppando politiche pubbliche capaci di accrescere servizi e tenere insieme il tessuto sociale ed economico. L’Italia non può e non deve accettare di essere terra di meri interessi economici e finanziari slegati da queste logiche.

Per questo ci uniamo all’appello dei sindaci Manfredi, Lepore e Nardella, occorrono subito nuove norme sia a livello nazionale che europeo a salvaguardia dei territori, dei cittadini e del diritto delle nostre istituzioni a intervenire per mitigare gli effetti sociali e occupazionali delle delocalizzazioni”. Lo dichiara il Sindaco Pd di Pesaro Matteo Ricci, Presidente nazionale di ALI e coordinatore dei sindaci Pd.

